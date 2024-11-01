Российским водителям сообщили о предстоящем росте цен на бензин и автомобили

В ноябре ожидается, что стоимость топлива возрастет, а также продолжится подорожание автомобилей, как сообщило издание «Газета.ру».

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, в интервью изданию рассказал, что цена литра Аи-95 будет находиться в пределах 58,9−59,4 руб. и не снизится. Он указал, что повышение цен обусловлено рядом факторов, включая сезонный спрос, ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и нестабильность в экспортной политике.

Что касается автомобилей, их подорожание связано с новой ставкой утилизационного сбора, введенной с 1 октября. В результате, стоимость новых машин уже увеличилась на 70-150 тыс. руб., и процесс подорожания, как ожидается, продолжится.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин предположил, что автомобили подорожают минимум на полмиллиона рублей после повышения утильсбора. Он уточнил, что утилизационный сбор изначально был направлен на то, чтобы торжественно отправить автомобили, ввезенные из-за границы, в последний путь, и тем самым поддержать отечественного автопроизводителя.