Автоэксперт Сажин считает, что автомобили подорожают минимум на полмиллиона рублей после повышения утильсбора

По словам автоэксперта Владимира Сажина, автомобили в нашей стране подорожают на сумму от полумиллиона рублей после того, как у дилеров иссякнут запасы ввезенных в страну по старой ставке утильсбора, в связи с чем приобретать автомобиль жителям РФ, планирующим это сделать и имеющим возможность, необходимо безотлагательно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что утилизационный сбор изначально был направлен на то, чтобы торжественно отправить автомобили, ввезенные из-за границы, в последний путь, и тем самым поддержать отечественного автопроизводителя, поскольку чем больше кузовных деталей и каких-либо агрегатов будет производиться в России, тем меньше будет утилизационный сбор.

Эксперт подчеркнул, что октябрьское повышение утильсбора приведет к значительному повышению цен на отечественном авторынке.

По его мнению, маловероятно, что резкое повышение утильсбора замотивирует китайских производителей локализовать свое производство в России. Так, для Поднебесной выгоднее продавать машины со своего рынка. В плане роста спроса на отечественные автомобили можно отметить только то, что выиграет то предложение, которое станет обладать минимальной стоимостью и с максимальным предложением по комплектации. Для того, чтобы автомобиль у нас стал доступным средством передвижения, а не предметом какой-то обременительной роскоши, необходимо использовать те мощности, которые остались после европейских производителей, и делать концептуально свой новый автомобиль чисто российского производства.

Ранее сообщалось, что на российско-китайской границе образовались большие пробки перед повышением утильсбора.