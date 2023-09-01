Российским водителям запретили загораживать обзор гаджетами на лобовом стекле

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , автовладельцы теперь не должны вешать устройства, которые могут загораживать вид, открывающийся из лобового стекла.

Стало известно, что в пятницу, первого сентября, обрело силу постановление, которое содержит в себе новые правила по эксплуатации автомобилей. Таким образом, исходя из данного документа, водители больше не должны вешать на переднее стекло машины гаджеты, которые могут загораживать вид из него.

К слову, это требование перечислено в перечне неисправностей, при которых запрещено использовать транспортное средство. Под ограничения попали мобильные устройства, транспондеры, видеорегистраторы и тому подобное. Однако, ими можно пользоваться, если они не мешают обзору при вождении.