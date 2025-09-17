Российское кладбище медленно, но верно уходит под воду — фото

Уже десять лет городское кладбище в Норильске страдает от затопления. Жители не имеют возможности приходить на могилы своих близких из-за того, что территория превращается в болото. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza.

В Норильске кладбище превращается в болото уже десять лет. Местные жители не могут посетить могилы своих близких из-за затопления, вызванного дождями и таянием снега. Проблемы начались еще в 2015 году, когда проверки выявили несоответствие санитарным нормам на кладбище станции Голиково. Суд обязал городские власти исправить ситуацию, потребовав обустроить дренажную систему, защитные зоны и подъездные пути.

Прокуратура контролировала исполнение решения, но за годы ситуация не изменилась. Жители неоднократно жаловались в мэрию, однако получали ответ об отсутствии финансирования. Кладбище продолжает затапливать, и кресты с оградками виднеются из-под воды, создавая жуткую картину.

