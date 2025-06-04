Российского паралимпийца Антона Федулова избили из-за конфликта на дороге в Твери

Антон Федулов, многократный победитель чемпионатов России и международных паралимпийских соревнований, подвергся нападению двух мужчин. Причиной конфликта стало то, что водитель автомобиля Audi заблокировал машину спортсмена. Подробности инцидента описывает телеканал РЕН.

Как рассказал потерпевший, он учтиво обратился к водителю автомобиля иностранного производства с просьбой пропустить его, но в ответ услышал нецензурную брань. Когда спортсмен вышел из машины, на него напали водитель Audi и мужчина из соседнего магазина. Они стали избивать Федулова, нанося удары по голове и телу.

По информации, предоставленной изданием Tverigrad, инцидент с избиением был остановлен только благодаря вмешательству посторонней женщины. Спортсмен-паралимпиец получил тяжёлые повреждения, включая травму головы, и нуждался в экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что лица, вызвавшие подозрения, были взяты под стражу, в настоящее время проводится расследование.

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