Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за флага российского региона

Пятикратный чемпион мира по зимнему плаванию Марка Мордовцев стал участником неприятного инцидента на территории знаменитого памятника цивилизации инков Мачу-Пикчу в Перу. О нем спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.

После трехдневного путешествия к древнему городу он попытался сделать фотографию с флагом Псковской области, чтобы передать «привет» близким, однако был остановлен службой безопасности.

Охранники набросились на спортсмена, отобрали мобильный телефон и потребовали удалить все фотографии и видео, сделанные с флагом.

Несмотря на попытки Мордовцева объяснить, что он держит флаг своего родного региона, а не государственную символику, охрана продолжала настаивать на удалении материалов.

«Охранники преследовали нас до самого выхода», — отметил спортсмен.

Этот случай особенно удивителен тем, что Мордовцев уже посетил 38 стран в рамках своего кругосветного путешествия, и нигде ранее не возникало проблем с флагом Псковской области. Спортсмену все-таки удалось восстановить удаленные записи.

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии будет протестовать против допуска россиян