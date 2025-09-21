Норвегия будет протестовать против допуска россиян на ОИ, несмотря на рекомендации МОК
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Федерация лыжных видов спорта Норвегии будет протестовать против допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
МОК допустил участие российских спортсменов в нейтральном статусе на тех же условиях, что и к Олимпиаде 2024 года.
«К сожалению, мы вынуждены подчиниться этому решению, но будем четко выражать свое несогласие во всех международных диалогах. Особенно внутри FIS и в Совете FIS. Мы также запросим больше информации относительно оценки и выводов МОК», — сказала президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг в интервью Nettavisen.
Ранее российская фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и получила именную олимпийскую лицензию.