Норвегия будет протестовать против допуска россиян на ОИ, несмотря на рекомендации МОК

«К сожалению, мы вынуждены подчиниться этому решению, но будем четко выражать свое несогласие во всех международных диалогах. Особенно внутри FIS и в Совете FIS. Мы также запросим больше информации относительно оценки и выводов МОК», — сказала президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг в интервью Nettavisen.