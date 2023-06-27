Росстат перечислил регионы с наибольшим количеством разводов

По данным Росстата, чаще всего разводятся супруги в Ингушетии. На тысячу заключенных браков там приходится 2542 развода. Следом по списку идут Чечня с 2069, Дагестан с 1967 и Карачаево-Черкессия с 1520 разводов на тысячу зарегистрированных браков.

Ведомство уведомило, что всего в РФ за 2022 год поженились более миллиона пар и разошлись 682 850. Прирост по отношению к 2021 году составил 12,4% и 5,7% соответственно.

Самые крепкие брачные узы были обнаружены в Туве, Санкт-Петербурге, Москве, Чукотке и Татарстане. Там не приходится больше 522 разводов на 100 зарегистрированных браков.

Специалисты Росстата также выяснили, что 23% новорожденных в 2022 году появились у женщин не состоявших в браке. Всего в России тогда родилось более миллиона детей.

Специалист Алексей Ракша считает, что рост количества рожденных не в браке детей вызван пособиями по нуждаемости. Эксперт заявил, что люди разводятся для получения более высоких выплат.