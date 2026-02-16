Розовые валуны помогли найти гигантскую структуру под льдом Антарктиды

Исследователям удалось раскрыть тайну, которую долгие годы хранила Антарктида. Под ледником Пайн-Айленд обнаружено гигантское гранитное месторождение, скрытое от глаз миллионы лет. Результаты этой работы опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment.

Отправной точкой для открытия стали необычные розовые валуны, найденные в горах Гудзона. Среди темных вулканических пород они выделялись своим цветом, но долгое время никто не мог объяснить их происхождение. Специалисты Британской антарктической службы решили разобраться в этой загадке.

С помощью анализа радиоактивного распада в минеральных кристаллах ученые выяснили, что возраст гранитов составляет примерно 175 миллионов лет, то есть они сформировались еще в юрский период. Однако это не объясняло, как камни оказались в горах. Стало очевидно, что их переместил какой-то мощный природный механизм.

Разгадка пришла после авиаразведки. Самолеты с гравитационными датчиками пролетели над ледником и зафиксировали необычный сигнал под толщей льда. Так было обнаружено скрытое месторождение шириной около 100 километров и толщиной семь километров, по площади сопоставимое с половиной Уэльса.

Как объяснил ведущий автор исследования Том Джордан, удивительно, что розовые валуны на поверхности указали путь к гигантскому образованию подо льдом. Благодаря сочетанию геологического датирования и гравиметрии специалистам удалось не только разгадать загадку происхождения пород, но и получить новые данные о движении ледникового покрова в прошлом и его возможных изменениях в будущем.

Выяснилось, что тысячи лет назад, в период последнего ледниковья, ледник Пайн-Айленд был значительно мощнее. Он отрывал куски гранита от основания, перемещал их по территории и оставлял в горах по мере своего таяния. Теперь каждый такой валун отмечает места, где когда-то проходил лед.

Геолог Джоанн Джонсон, участвовавшая в сборе образцов, отметила, что камни хранят удивительную летопись изменений планеты. По ее словам, валуны являются настоящим кладезем информации о том, что скрыто глубоко под ледяным покровом. Выявив их источник, исследователи смогли восстановить картину их перемещения и понять, как может измениться Западно-Антарктический ледовый щит.