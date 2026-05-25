Вожатые Подмосковья приняли участие в образовательном интенсиве «СО.ЕДИНЕНИЕ»

Образовательный интенсив «СО.ЕДИНЕНИЕ» для вожатых прошел в Подмосковье. Он стал финальным этапом проверки готовности студенческих педагогических отрядов региона к летней детской оздоровительной кампании, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сегодня в нашем педагогическом направлении задействовано почти 4 тысячи человек. Интенсив «СО.ЕДИНЕНИЕ» стал важной проверочной площадкой для 500 вожатых, где они смогли в условиях, максимально приближенных к реальным, протестировать свои знания и стрессоустойчивость перед выездом в лагеря. В этом выезде участвуют только те ребята, которые успешно прошли Школу вожатых и уже получили свидетельства государственного образца», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках программы участники работали в отрядах, проходили образовательные станции, выполняли практических занятиях и моделировали реальные ситуации.

Для них были подготовлены лекции на темы безопасности детей, возрастной психологии, санитарных норм, организации работы в отряде. Также участники научились оказывать первую помощь.

Студенческие отряды Подмосковья уже готовятся к осеннему запуску нового потока Школы вожатых. Подать заявку можно в официальной группе студенческих отрядов Подмосковья во «ВКонтакте» или по почте: mosoblrso@mail.ru.

