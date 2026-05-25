«Война и мир» на Клязьме: в Мытищах и Дмитрове вернули XIX век ради съемок нового фильма

Подмосковные Дмитров и Мытищи стали съемочной площадкой для новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», сообщает REGIONS . Режиссер Сарик Андреасян, начавший работу над картиной в 2026 году, использовал пейзажи этих городов, чтобы передать атмосферу и масштаб событий начала XIX века. Премьера фильма запланирована на февраль 2027 года.

От анонса до кастинга: как рождался проект

О том, что классическая эпопея получит новую киноверсию, стало известно еще в 2024 году. Спустя год создатели объявили кастинг, который собрал десятки претендентов. Судя по информации, опубликованной режиссером, в финальный состав вошли Надежда Маркина, Екатерина Стулова, братья Александр и Матвей Лыковы, Елена Захарова, Елизавета Моряк, Станислав Бондаренко, Алиса Кот и Николай Козак. Согласно данным, которые появились в сети, роль Наташи Ростовой досталась Полине Гухман, а Пьера Безухова сыграл Николай Шрайбер.

Мытищи по Толстому: не мем, а литературный факт

В отличие от популярных интернет-шуток, Лев Толстой описывал будущий промышленный центр Подмосковья довольно сдержанно. Село Большие Мытищи появляется на страницах третьего тома романа. Именно здесь, согласно оригинальному сюжету, семья Ростовых оказывается проездом на пути в первопрестольную.

Вот как классик описывает эту сцену:

«Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1-го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо».

Любовное признание среди подмосковных изб

Сотрудники Мытищинского историко-художественного музея напомнили еще об одной важной детали. Именно в Больших Мытищах Наташа Ростова узнает, что вместе с их обозом едет тяжелораненый князь Андрей Болконский. И там же, как следует из романа, между героями происходит сцена, в которой князь признается девушке в любви.

Вошла ли эта сцена в финальную версию новой экранизации, пока держится в секрете. Съемочная группа не раскрывает, какие именно эпизоды снимали в Дмитрове и Мытищах. Увидеть результат работы режиссера и актеров зрители смогут в начале 2027 года. Официальная премьера, по имеющимся данным, состоится в феврале.