Более 31 тыс. человек провели День подмосковных парков в парках Московской области

23 мая в 84 парках состоялось масштабное общеобластное мероприятие День подмосковных парков. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, праздник собрал более 31 тыс. человек.

Посетители участвовали в экскурсиях и тематических мастер‐классах, слушали концертные программы и открывали для себя новые грани творчества и развлечений.

В каждом парке подготовили уникальную программу, учитывающую особенности территории и интересы аудитории. Так, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске развернулась пленэр‐выставка «Территория искусства», где гости могли не только полюбоваться работами художников, но и попробовать свои силы на мастер‐классах по рисованию. Дополнительно организаторы предложили мастер‐класс по фланкировке — искусству владения шашкой, а иммерсивная экскурсия «Тайны парка» погрузила посетителей в богатую историю этого живописного места.

Центральный парк Лобни встретил гостей фотокроссом «Поймай настроение парка», где участники ловили в кадр самые атмосферные моменты отдыха. Здесь же работал тематический лекторий, а концертная программа и дискотека зарядили энергией на весь день. Особой популярностью пользовался квиз Бабы Яги — соревнование на эрудицию и смекалку, а творческая мастерская позволила гостям проявить фантазию и создать собственные поделки.

