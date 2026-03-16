РПЦ предложила сделать Страстную пятницу выходным
Храм Архангела Михаила у колоннады в музее-заповеднике «Архангельское» округа Красногорск
Русская православная церковь (РПЦ) выступила с инициативой сделать Страстную пятницу официальным выходным днем, передает портал «Чехов Вид».
Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что этот день имеет огромное значение для верующих. Однако, отметил он, что церковь осознает сложности современного мира и не выдвигает категоричных требований, а лишь предлагает начать дискуссию.
Инициативу также поддержал протоиерей Михаил Потокин. Он напомнил, что во многих европейских странах Страстная пятница уже является нерабочим днем, и это позволяет верующим полностью погрузиться в скорбные богослужения.
Страстная пятница для православных христиан — день глубокой скорби и самого строгого поста. Он посвящен воспоминанию о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. В 2026 году этот день выпадает на 10 апреля. Пасха будет отмечаться 12 апреля.
