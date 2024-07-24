RT: экс-главком ВСУ Залужный ответствен за неудачную операцию по угону Су-34

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично одобрил вербовку российского летчика и миссию по угону истребителя в 2022 году. Об этом пишет RT , изучивший протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского.

Червинский участвовал в миссии по угону вместе с другими людьми из спецслужб Украины. Сейчас его пытаются сделать виноватым в провале операции. Европа и США также считает его координатором атаки на «Северные потоки». Сам экс-полковник свою вину не признает. По его словам, он являлся рядовым участником межведомственной группы. В нее же входили сотрудники ВСУ И СБУ, руководители проекта были в курсе. На тот момент разрешения лично подписал Валерий Залужный.

Также на допросе Червинский рассказал про вербовку летчика из России. С ним вели долгую переписку, обещали озолотить и избавить от проблем в случае их возникновения.

«На начальном этапе было еще два пилота, но у них прослеживалась их связь с ФСБ и поэтому общение с ними было прекращено», — рассказал экс-полковник.

Червинский заявлял о потенциальных провалах, но его никто не послушал.

Военный эксперт Василий Дандыкин RT заявил, что история с вербовкой и угоном могла быть подстроена Порошенко. Именно он внес залог за Червинского в размере $218 тысяч.

«Вполне вероятно, что Порошенко с помощью Червинского пытается расшатать режим Владимира Зеленского, расшатать позиции СБУ. <...>Червинского он может выставить как истинного патриота Украины, которого несправедливо наказывает режим», — отмечает собеседник RT.

Эксперт также усомнился, что Червинский замешан в подрывах газопроводов. Это произошло почти сразу после провальной миссии с угоном истребителя, так быстро военного никто бы не назначил на еще более ответственную диверсию.

Напомним, история с попыткой угона произошла в 2022 году. Целью стал российский Су-34. В этом году СМИ сообщили, что украинцы пытались повторить ситуацию уже с Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что ПВО сбили самолет Ми-8 и 40 беспилотников самолетного типа.