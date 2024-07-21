Минобороны: ПВО сбили самолет Ми-8 и 40 беспилотников самолетного типа

В течение суток на разных направлениях СВО силы российского ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 40 беспилотников самолетного типа, сообщили Минобороны РФ .

Силы ПВО также сбили две французские управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда американского производства системы залпового огня HIMARS. Армия России работала комплексно. Были задействованы БПЛА, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

«Поражены: цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — сообщили Минобороны РФ.

На протяжении суток в зависимости от занимаемой позиции в зоне СВО российские военнослужащие активно удерживали ранее занятые позиции, шли в наступательные действия и улучшали стратегическое положение. Было уничтожено несколько помещений, в которых украинские военные хранили ракетно-артиллерийские вооружения.

Армия России освободили два населенны пункта. Один расположен в ЛНР — Розовка. Второй — Песчаное Нижнее. Населенный пункт расположен в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что стратегические бомбардировщики США пытались пересечь границу РФ над акваторией Баренцевого моря.