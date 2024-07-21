Минобороны: ПВО сбили самолет Ми-8 и 40 беспилотников самолетного типа
Фото: [медиасток.рф]
В течение суток на разных направлениях СВО силы российского ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 40 беспилотников самолетного типа, сообщили Минобороны РФ.
Силы ПВО также сбили две французские управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда американского производства системы залпового огня HIMARS. Армия России работала комплексно. Были задействованы БПЛА, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.
«Поражены: цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — сообщили Минобороны РФ.
На протяжении суток в зависимости от занимаемой позиции в зоне СВО российские военнослужащие активно удерживали ранее занятые позиции, шли в наступательные действия и улучшали стратегическое положение. Было уничтожено несколько помещений, в которых украинские военные хранили ракетно-артиллерийские вооружения.
Армия России освободили два населенны пункта. Один расположен в ЛНР — Розовка. Второй — Песчаное Нижнее. Населенный пункт расположен в Харьковской области.
Ранее мы сообщали, что стратегические бомбардировщики США пытались пересечь границу РФ над акваторией Баренцевого моря.