Ртутная месть: московский ревнивец получил срок за отравление друга пирогами

В Москве вынесен обвинительный приговор Дмитрию Балакину, устроившему опасное «угощение» с ртутью для своего знакомого.

Изначально фигуранту инкриминировали покушение на убийство, однако в итоге обвинение было смягчено до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, как уточнили в правоохранительных органах.

Как сообщает РИА Новости, в качестве наказания суд назначил Балакину три года в колонии общего режима. По данным следствия, на почве ревности в начале января мужчина купил десять градусников, чтобы извлечь из них токсичный металл. Спустя месяц он встретился с потерпевшим в кафе на юго-западе столицы и подмешал ртуть в еду. После этой трапезы жертва почувствовала резкое ухудшение самочувствия и была доставлена в больницу.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый пошел на хитрость: он инсценировал собственное отравление, введя медиков в заблуждение о своем состоянии при госпитализации. На первых этапах расследования Балакин пытался представить произошедшее как несчастный случай, но в дальнейшем полностью признал свою вину и дал подробные показания, раскрывающие все обстоятельства дела. На данный момент осужденный находится в СИЗО.

