Музей‐заповедник «Дмитровский кремль» приглашает на редкие экскурсии выходного дня

18 апреля музей‐заповедник «Дмитровский кремль» подготовил для гостей особую культурную программу в рамках проекта «Открытые фонды». Министерство культуры и туризма Московской области подчеркивает: мероприятия подарят посетителям редкую возможность увидеть сокровища, обычно скрытые от глаз публики.

Первым событием дня станет экскурсия «Есть много тканей разных...». Гости получат эксклюзивный доступ в хранилище коллекции «Ткани» — зону, куда обычно не пускают посетителей. Хранитель фонда Анастасия Банчева раскроет интересные факты об истории самого здания, подробно расскажет о составе коллекции и особенностях ее хранения. Начало мероприятия запланировано на 11:00, возрастное ограничение — 12+.

После этого гостей ждет музыкально‐поэтическая экскурсия «Пасхальные миниатюры» в Музейно‐выставочном комплексе. Посетители погрузятся в мир поэзии Золотого и Серебряного века: прозвучат стихотворения, тесно связанные с Дмитровским краем. Гармоничное сочетание литературных произведений и музыкальных шедевров Чайковского и Римского‐Корсакова создаст особую атмосферу. Начало экскурсии — в 13:00, возрастное ограничение также составляет 12+.

Организаторы напоминают: для участия в обеих экскурсиях обязательна предварительная запись.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок».