Рубль рухнет: эксперты назвали новый курс доллара и евро на 2026

Центробанк опустил ставку до 15% годовых, что ослабило позиции национальной валюты. Эксперты спрогнозировали дальнейшее движение курса до конца года и рассказали, что ждет вклады и кредиты.

Центральный банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 15% годовых. Это шаг оказался ожидаемым: последние месяцы эксперты прогнозировали продолжение смягчения денежно-кредитной политики регулятора.

Национальная валюта отреагировала на решение ослаблением. Финансисты отмечают, что рубль уже терял позиции в последний месяц и, судя по прогнозам, тенденция сохранится до конца года. Существует вероятность достижения отметки 85 рублей за доллар, около 100 рублей за евро и выше 12 рублей за юань. Смягчить эффект от снижения ставки помогают дефицит юаневой ликвидности и сокращение продаж валюты.

При этом смягчение политики поддержит фондовый рынок. Индекс Мосбиржи может вырасти, а общая доходность способна превысить 20% годовых. В выигрыше окажутся прежде всего банки и финансовые компании.

Снижение ставки уже отразилось на банковских продуктах. Доходность по вкладам опустилась ниже 13,9%. Что касается кредитов, их удешевление ожидается ближе ко второй половине года.