Рудковская прицепилась к проблемам в жизни Бритни Спирс

Как сообщает портал «Дни.ру» , жена российского фигуриста Евгения Плющенко всегда на первое место ставит семью. Даже в этот раз, когда дело ее не касается, Рудковская решила вставить свои пять копеек.

Известно, что сейчас личная жизнь светской львицы складывается замечательно, учитывая любимого мужа и чудесных наследников. Что делать в таком случае, если не подсмотреть за чужим горем? Именно поэтому внимание Яны Рудковской упало на отношения Бритни Спирс с ее детьми.

В своих социальных сетях звезда обвинила сыновей голливудской дивы в жестокости, потому что те готовы переехать жить на Гавайи даже не попрощавшись. Тем более, их мать не виделась с отпрысками больше года, что жена Плющенко считает настоящей недоработкой.