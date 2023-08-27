Рудковская рассказала о том, что ее муж Евгений Плющенко заболел

Как сообщает «Газета.ру» , фигуристу нездоровится уже почти неделю. Об этом продюсер Яна Рудковская написала на своей странице в социальных сетях.

По словам жены российского фигуриста, 26 августа стал очень сложным днем для всей семьи. Напомним, что в субботу состоялось шоу «Русские Сезоны», на котором сын звезд, Александр Плющенко, откатал номер без своего отца.

Яна Рудковская призналась, что выступление довело ее до слез. Она расплакалась, как и многие другие зрители в зале. Также мама Гном Гномыча заявила, что сын импровизировал за папу. Таким образом он поддержал своего родителя. Остается только пожелать скорейшего выздоровления отцу подрастающего фигуриста, чтобы вновь увидеть их вдвоем на льду.