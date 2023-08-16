Рудова легла в кресло косметолога из-за пигментации на лице

Как сообщает издание «Утро.ру» , довольно сложно сказать, что Наталье Рудовой исполнилось уже 40 лет. Все из-за внешней молодости и привлекательности знаменитости.

Фанаты артистки восхищаются ею, и могут с уверенностью сказать, что Рудовой не из-за чего комплексовать. Но сама звезда утверждает, что переживать есть из-за чего. Причина очередного визита косметолога – дефекты кожи.

Наталья Рудова действительно много времени тратит на поддержание собственной красоты. И она стремится избавиться от любых несовершенств. Например, недавно она выложила фото из клиники, где предстала перед публикой в одноразовой шапочке. Лицо после очередной процедуры будет похоже на то, которое обычно бывает при использовании фильтров и масок на фото.