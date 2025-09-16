В Лосином острове обнаружено неоязыческое капище. Священник Стахий Колотвин в беседе с REGIONS связал находку с украинским влиянием и дал другие объяснения, усомнившись, что локация достойна быть местом силы для христиан.

В национальном парке «Лосиный остров» обнаружили неоязыческое капище — ритуальное сооружение с деревянными идолами. Как сообщает канал «Балашиха Life», на поляне установлены изображения славянских богов: Макоши, Сварога и Велеса. Подобные находки вызывают неоднозначную реакцию у посетителей, но у представителей Русской православной церкви (РПЦ) позиция однозначна.

Священник и блогер Колотвин отметил, что современные языческие практики не имеют ничего общего с древними верованиями. Он назвал их сектантскими движениями, которые, по его словам, активно поддерживаются украинскими спецслужбами.

«Неоязыческая религия — это разобщающий фактор, инородный элемент в нашей культуре. Как вирус побеждает иммунитет? Только за счет того, что организм перестает воспринимать его как нечто чужеродное. Так же и русский человек может обмануться и решить, что неоязычество — это что-то свое, родное, и перейти в состояние дезинтеграции», — рассказал Стахий Колотвин.

По мнению Колотвина, неоязычество является разобщающим фактором для общества. Он сравнил его с вирусом, который поражает организм, когда тот перестает воспринимать угрозу как чужеродную. Священник напомнил, что до формирования единого русского народа славянские племена были разрознены и враждовали между собой.

Несмотря на то что неоязычество в России не запрещено и капища не подлежат обязательному сносу, представитель РПЦ призвал граждан самостоятельно противостоять их распространению. Он считает, что для противодействия инородному влиянию нужна грамотная работа, чтобы избежать дезинтеграции общества. Найденное в Лосином острове капище, по его словам, лишний раз доказывает, что такая работа необходима.

Ранее сообщалось, что депутат Журавлев заявил, что киевский режим создает нацистское капище.