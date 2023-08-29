Руководитель дайв-клуба рассказала о шансах найти пропавшую россиянку в Египте

Как сообщает RT , по словам специалиста, сделать это практически нереально. Все зависит от глубины, на которую она погрузилась.

Напомним, что в Египте во время погружения в воду пропала женщина из города Санкт-Петербург. Она воспитывала четверых детей.

Ольга Моисеенко, являясь руководителем дайв-клуба «Черный дайвер», в ходе беседы рассказала, что шанс найти россиянку зависит от глубины, на которую она опустилась. А там, как отметила специалистка, с пропавшей могло произойти что угодно, из-за чего та так и не всплыла.

Моисеенко также добавила, что наиболее распространенной причиной трагедий, происходящих при погружениях, можно назвать «человеческий фактор». «Сейчас это тыкать пальцем в небо», – сказала она.