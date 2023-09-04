Русские «Герани» достигли целей в портах под Одессой— взрывы гремят в Измаиле и Рени

Российские боевые дроны продолжают активно отрабатывают по инфраструктурным объектам ВСУ в одесской области, лишая врага военной техники и топлива для нее.

В ночь на понедельник, 4 сентября, стало известно об атаках сразу нескольких групп беспилотников в Одесской области. Как сообщается в соцсетях российскими военкорами, российские дроны-камикадзе «Герань-2» поразили портовые цели в городах Измаил и Рени.

В самой Одессе и по области, а также в ряде восточных регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.