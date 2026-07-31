Русский Халк против физики: известный силач установил удивительный рекорд России

В поселке Красково в Люберцах Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, установил рекорд России по силовому экстриму. Как сообщает REGIONS , он протащил кран-манипулятор весом более 10 тонн на 16 метров 22 сантиметра, одновременно ломая стальные шпильки и разрывая грелки — все за 79 секунд.

Рекордное выступление прошло 31 июля во время открытия магазина в жилом комплексе «Легенда Коренево». По условиям, Агаджаняну требовалось отбуксировать тяжелую технику минимум на 10 метров, а параллельно разрушить две стальные шпильки диаметром 10 мм и одну грелку. Силач справился с запасом: протащил кран на 16,22 м, сломал две шпильки голыми руками и надул до разрыва две грелки.

В Федерации силового экстрима России отметили, что достижение уникально тем, что объединило буксировку многотонной машины с комбинированным номером по разрушению предметов.

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал трюк невероятно сложным и травмоопасным. По его словам, соединить в одном номере такие разные направления — буксировку и силовое разрушение — крайне тяжело. Кокляев поздравил Агаджаняна с очередным впечатляющим достижением.