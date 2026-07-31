«То, что казалось важным, теперь смешно»: Кудрявцева пересмотрела жизненные ценности во время отдыха в Европе
Super: Кудрявцева переосмыслила жизненные ценности во время отдыха во Франции
Фото: [соцсети]
Российская телеведущая Лера Кудрявцева проводит летний отпуск во Франции. Вместе с близкими она остановилась на роскошной вилле в Сен-Тропе и активно делится с поклонниками кадрами из поездки. Однако одна из последних публикаций оказалась не просто красивым фото, а поводом для глубоких размышлений, пишет Super.
По словам Кудрявцевой, полноценный отдых помог ей иначе взглянуть на привычные вещи.
«Как странно устроен человек. Я дала наконец-то своему организму “отдохнуть” и вдруг поняла одну вещь. Все, что раньше было “так важно”, стало совершенно “не важно” и даже смешно», — написала телеведущая.
Она призналась, что этот отпуск стал для нее не просто сменой обстановки, а настоящей перезагрузкой, позволившей переоценить повседневные заботы и переживания.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась безосновательным списанием ₽20 тысяч с карты мужа.