«То, что казалось важным, теперь смешно»: Кудрявцева пересмотрела жизненные ценности во время отдыха в Европе

Российская телеведущая Лера Кудрявцева проводит летний отпуск во Франции. Вместе с близкими она остановилась на роскошной вилле в Сен-Тропе и активно делится с поклонниками кадрами из поездки. Однако одна из последних публикаций оказалась не просто красивым фото, а поводом для глубоких размышлений, пишет Super.