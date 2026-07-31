Суд приостановил разбирательство по иску Долиной к мошенникам
tass.ru: причастный к мошенничеству в отношении Долиной отправился на СВО
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
В Лефортовском суде Москвы продолжается разбирательство по гражданскому иску народной артистки России Ларисы Долиной. Певица требует взыскать с мошенников ₽176 млн ущерба.
Однако процесс идет непросто — на очередном заседании суд приостановил рассмотрение дела в отношении одного из ответчиков, Дмитрия Леонтьева, который заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил ТАСС.
Отмечается, что его дело выделили в отдельное производство и заморозили. Примечательно, что ходатайство о приостановке подала именно сторона певицы.
Рассмотрение исков к остальным фигурантам — Артуру Каменецкому, Анжеле Цырюльниковой и Андрею Основе — было отложено до 21 августа. Причина переноса — некоторых ответчиков не удалось вовремя уведомить о заседании, так как они находятся в местах лишения свободы.
Напомним, что мошенники похитили у Долиной более ₽175 млн, а также, по версии следствия, лишили ее квартиры в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает ₽138 млн. Общий ущерб от действий аферистов оценивается примерно в ₽317 млн — в эту сумму вошли похищенные средства, стоимость недвижимости, банковские комиссии и расходы, связанные с оформлением сделки.
Ранее певица Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новую квартиру.