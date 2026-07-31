Умер сыгравший в «Судьбе барабанщика» актер Сергей Ясинский

В среду, 29 июля, умер актер Сергей Ясинский — человек, который в 12 лет покорил сердца миллионов зрителей, сыграв главную роль в фильме «Судьба барабанщика», пишет The Voice. О смерти актера сообщил его сын Николай. Ясинскому было 83 года.

Фильм, снятый режиссером Виктором Эйсымонтом по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара, вышел в 1955 году. Юный Сережа Баташов, которого сыграл Ясинский, стал символом советского пионера, чья жизнь перевернулась после ареста отца.

Фото: [ кадр из фильма «Судьба барабанщика» (1995) ]

В картине также снимались Алла Ларионова, Даниил Сагал, Андрей Абрикосов и другие советские звезды. Однако для самого Ясинского этот образ остался единственным в кино — после съемок он никогда больше не возвращался на экран.

Вся дальнейшая жизнь актера была связана с музыкой. Он окончил Московскую консерваторию, стал концертмейстером, давал концерты в России и за рубежом, преподавал. Сын актера вспоминает, что отец блестяще знал классическую музыку — Шопена, сонаты Бетховена, «Хорошо темперированный клавир» Баха.

«С ним можно было говорить не только о музыке, но и о философии, физике, биологии», — рассказал Николай.

Ясинский работал в Москве, Киеве и Словении, много читал, изучал языки, путешествовал по Европе. В 2020 году он в последний раз появился на публике — в программе «Привет, Андрей!» передал привет Михаилу Шуфутинскому, который в детстве пять раз пересматривал «Судьбу барабанщика» и обожал его героя.

Тогда же Ясинский рассказывал, что после выхода фильма ему присылали мешки писем и узнавали на улицах. Его единственная роль стала частью истории, а сам он прожил жизнь, наполненную музыкой и искусством.

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