Европа захлопнула калитку: 49 тысяч мигрантов ворвались в Сеуту, но дальше их не пустят — заявление Брюсселя

Испанский анклав Сеута на африканском побережье захлестнула волна из почти 50 тысяч нелегалов за сутки, но Еврокомиссия поспешила успокоить: дальше на европейский континент этих людей не пропустят — действуют особые правила и пограничный контроль. Об этом сообщает Lenta.ru.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер категорически опроверг слухи о том, что мигранты, прорвавшиеся в испанский эксклав, движутся вглубь Европы. Чиновник подчеркнул, что дальнейшего продвижения в сторону других государств-членов не фиксируется. При этом он назвал происходящее в Сеуте неприемлемым и напомнил, что для анклавов действуют особые шенгенские нормы: пограничный контроль на выезде из Сеуты и соседней Мелильи сохраняется в полном объеме.

Ситуация в Сеуте действительно накалилась до предела. По данным МВД Испании, за последние сутки границу с Марокко незаконно пересекли около 49 тысяч человек — это худший кризис с 2021 года. Тысячи выходцев из африканских стран обогнули береговые заграждения вплавь, вышли на городские пляжи и фактически взяли под контроль прибрежные районы. Испанские власти были вынуждены бросить на подмогу Гражданской гвардии военных, расквартированных в эксклаве, — полиция оказалась перегружена.

Причиной аномального всплеска называют решение Верховного суда Испании, которое запретило немедленно возвращать задержанных в море мигрантов обратно в Марокко.



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