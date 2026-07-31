Ужин, который лечит гипертонию: врачи назвали идеальное трио

Врачи назвали идеальный ужин для тех, кто борется с повышенным давлением — и это не обезжиренный творог и не сельдерей, а сытное и вкусное сочетание лосося, шпината и батата. По словам диетологов, это блюдо можно приготовить меньше чем за полчаса, при этом оно богато калием, клетчаткой и полезными жирами, которые мягко приводят давление в норму. Об этом сообщает Parade.

Четверо американских специалистов — Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано — сошлись во мнении, что гипертоникам стоит присмотреться к этому ужину. В лососе — ненасыщенные жиры омега-3, которые укрепляют сосуды и снижают воспаление. Шпинат и батат — кладезь калия, который выводит лишний натрий и расслабляет стенки артерий. При этом все три продукта можно готовить практически без соли — они сами по себе яркие и насыщенные по вкусу.

Клингбейл советует запекать рыбу и сладкий картофель в духовке, на гриле или в аэрогриле, а не жарить на масле — так сохраняются все полезные свойства. Чтобы лосось не казался пресным, эксперты рекомендуют добавить чеснок, лимон, травы, паприку, перец или уксус. Главное — избегать соли или использовать ее в минимальных количествах. Время приготовления всего блюда — не более 30 минут, что делает его идеальным вариантом для занятых людей, которые хотят заботиться о сердце.

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