Намылились — выключите воду: ученые предложили «ставить душ на паузу» ради экономии

Жителям Великобритании уже предлагают выключать душ, пока они намыливают волосы, чтобы сократить расход воды, пишет Daily Mail. Ученые из Университета Суррея в Англии считают, что простая «пауза» во время нанесения шампуня может быть не менее важна, чем водосберегающие насадки и прочие альтернативные новшества в ванной.

К 2055 году Англия может столкнуться с нехваткой воды в 5 млрд литров в день. При этом душ, по словам исследователей, составляет до 45% внутреннего бытового расхода воды.

Также в работе, опубликованной в журнале об экологии Journal of Environmental Management, ученые проанализировали 8550 сеансов душа в 319 домохозяйствах Германии. Ванные комнаты оборудовали умными датчиками, которые фиксировали длительность мытья, паузы в подаче воды и другие условия.

В среднем люди проводили в душе 4 минуты 48 секунд, а почти две трети укладывались в пять минут. Но каждый седьмой сеанс длился больше восьми минут и расходовал заметно больше воды. Более половины случаев мытья головы проходили вообще без паузы: вода продолжала течь, пока человек наносил шампунь.

Помимо шампуня, из-за нанесения дополнительных средств ухода, например, кондиционера для волос, время в душе увеличивалось примерно на 27%. В районах с мягкой водой люди мылись дольше, вероятно, из-за более обильной пены.

Авторы считают, что помочь прийти на сторону разумного потребления могут поведенческие подсказки, таймеры, умные устройства с обратной связью и даже новые формулы средств для волос.