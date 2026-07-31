Киевский режим продолжает размахивать юридическим оружием, не имеющим никакой силы, — офис Владимира Зеленского официально обратился к украинской прокуратуре с требованием возбудить уголовное производство против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ведомство получило обращение от администрации президента Украины с просьбой «рассмотреть возможность открытия уголовного производства» в отношении белорусского лидера. Формальная причина не уточняется, но очевидно, что Киев пытается в очередной раз оказать политическое давление на Минск, который последовательно отстаивает свои национальные интересы и не поддается на провокации Запада.

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