Конец эпохи рутины: опрос выявил навыки для спасения работы в век ИИ

Искусственный интеллект берет на себя рутину, освобождая технических специалистов для главного — постановки задач и интерпретации данных. Так считают 31% жителей Москвы и Подмосковья, опрошенных экспертами «Авито Работы». Вместе с этим меняются и требования к профессионалам: на первый план выходят навыки работы с промптами и критическое мышление. Результатами опроса аналитики поделились с REGIONS .

Нейросети уже сегодня помогают инженерам, аналитикам и разработчикам. Жители столичного региона, участвовавшие в опросе «Авито Работы» (2 тыс. респондентов), выделили главные сферы, где ИИ приносит максимум пользы. На первом месте — автоматизация рутинных задач (36%). Далее идут написание и редактирование технических текстов, анализ экспериментальных данных, поиск и систематизация научной информации — по 25% каждый. Замыкают список генерация идей, визуализация и проверка кода.

По мнению 31% опрошенных, структура работы специалистов изменится кардинально: сотрудники будут меньше считать и обрабатывать данные, сосредоточившись на постановке задач и осмыслении результатов. Еще 19% считают, что ИИ станет просто стандартным инструментом, не меняя командные роли. По 16% прогнозируют появление новых должностей — разработчиков и настройщиков ИИ-решений — или усиление роли узких экспертов, способных проверять качество машинных ответов.

Что касается входа в профессию, мнения разделились. 27% уверены: работодатели будут требовать не только фундаментальных знаний, но и умения работать с промптами. 21% полагают, что порог снизился — ИИ компенсирует нехватку опыта новичкам. Но столько же респондентов отмечают обратный эффект: конкуренция выросла, поскольку с ИИ теперь справляются и люди без профильного образования.

Топ-3 навыка будущего: умение формулировать точные запросы для ИИ (33%), понимание принципов работы моделей (33%), а также критическое мышление и глубокие знания в своей области (по 28%). В дополнительный список вошли постановка задач, быстрая адаптация к новым инструментам, программирование с интеграцией ИИ, управление рисками и работа с данными.

Руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы» Кирилл Пшеничных подчеркнул: россияне видят в ИИ прежде всего помощника для автоматизации, а не замену человеку. Этот тренд созвучен и заявлениям на ПМЭФ-2026: по данным Минтруда, нейросети уже сейчас способны выполнять около 7,5% трудовых функций, освобождая специалистов для более сложных и интересных задач.