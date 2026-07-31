В Ногинске взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с двумя погибшими

Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли две женщины, а также принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 31 июля, примерно в 17:30. У одного из домов на улице Комсомольской в городе Ногинске водитель грузового автомобиля «Даф» совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии две женщины 1956 и 1957 годов рождения скончались на месте происшествия до прибытия медицинских работников.

По факту дорожной аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель грузового автомобиля задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.