Основной и дублирующий экипажи Международной космической станции завершили экзаменационные тренировки в Подмосковье перед стартом на орбиту, запланированным на 27 ноября. Команду корабля «Союз МС-28» возглавляет российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, в составе — россиянин Сергей Микаев и американский астронавт Крис Уильямс. Об этом пишет REGIONS.

Героям предстоит 241-дневная экспедиция с двумя выходами в открытый космос и проведением 40 научных экспериментов. Особенностью заключительных испытаний стала отработка нештатных ситуаций в условиях, максимально приближенных к реальным.

Экипаж успешно справился с серией имитированных аварий: потерей связи между российским и американским сегментами МКС, отказом кислородной системы «Электрон», ложным срабатыванием датчиков дыма и неисправностью туалетной системы.

«Настроение боевое. У нас был долгий этап подготовки и отработки всех возможных ситуаций. Основная цель полета — научные исследования и, конечно, поддержание международного сотрудничества», — сказал командир дублирующего экипажа Петр Дубров.

Отработка алгоритмов — важное мероприятие, ведь от действий в критических ситуациях зависит безопасность всей станции. Американский астронавт Анил Менон подчеркнул, что подготовка прошла эффективно благодаря опыту российских коллег, что демонстрирует успешность международного сотрудничества в космосе даже в сложной геополитической обстановке.

Ранее сообщалось, что россияне Корниенко и Лынник начали подготовку к первому в мире прыжку из стратосферы.