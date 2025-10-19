Россияне Корниенко и Лынник начали подготовку к первому в мире прыжку из стратосферы

Российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник, летчик-инструктор, планируют осуществить первый в истории прыжок с парашютом из стратосферы над Южным полюсом в ноябре. Об этом они объявили на презентации "Арктического проекта" в ЮАР.

Корниенко в интервью IOL рассказал, что проект для Южного полюса является продолжением работы, которая ранее была выполнена на Северном полюсе.

Перед ними стоит более амбициозная задача, чем когда-либо прежде, признался россиянин.

К слову, в апреле 2024 года команда осуществила свой первый стратосферный прыжок над Северным полюсом. В ходе этого уникального события высота полёта превысила 10 километров, а максимальная скорость составила около 300 километров в час.

Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС.