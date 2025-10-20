Русскоязычным туристам объяснили, почему их недолюбливают в Киргизии

Россияне порой сталкиваются с недружелюбным отношением местных в Киргизии из-за высокомерного поведения и недостатка уважения к местной культуре. Об этом опытный путешественник Василий Поповкин рассказал АБН24 .

Большинство жителей Киргизии проявляют дружелюбие и гостеприимство по отношению к туристам, включая россиян. Однако иногда возникают недопонимания и напряжение. По словам Василия Поповкина, россияне, демонстрирующие высокомерие или игнорирующие культурные нормы, могут столкнуться с холодным отношением. Влияние оказывает исторический контекст: период СССР воспринимается как время ограничения суверенитета и подавления национальной идентичности.

Языковой барьер также играет роль. Несмотря на то что многие местные говорят по-русски, отказ туристов выучить несколько фраз на киргизском может восприниматься как невежливость.

Поповкин отметил, что дополнительным источником недовольства может быть работа россиян на высокооплачиваемых должностях, которые потенциально могли бы занимать местные специалисты. Это иногда создает ощущение «отбирания рабочих мест».

Прямой агрессии со стороны местных, по словам путешественника, туристы вряд ли встретят, однако холодное или нейтральное отношение возможно. В таких ситуациях рекомендуется проявлять уважение к местной культуре и обычаям, чтобы снизить риск конфликтов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане российских туристов считают невежественными.