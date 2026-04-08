РУССОФТ запускает очередное исследование российской индустрии ПО

РУССОФТ запускает 23-е исследование российской индустрии ПО. Полученные данные помогут определить траекторию развития всей российской ИТ-индустрии, повлиять на государственную поддержку и укрепить позиции софтверных компаний на внутреннем и экспортном рынках.

Присоединиться можно до 15 апреля. Для этого нужно заполнить анкету онлайн или отправить уже заполненную анкету Дмитрию Желвицкому по адресу zhd@russoft.org .

В прошлом году более 380 компаний из всех регионов России приняли участие в анкетировании.

Результаты исследования используются в разных направлениях: обосновывают меры государственной поддержки ИТ-бизнеса, определяют пути развития ИТ-отрасли на ближайшие годы, дают возможность ИТ-бизнесу честно оценить уровень подготовки ИТ-специалистов, помогают лучше понимать происходящее в стране и в мире, показывают значимость софтверной индустрии для общества и всей экономики России.