На 70-м году жизни умерла актриса Елена Глебова

На 70-м году жизни не стало российской актрисы театра и кино Елены Глебовй, сообщает RG.RU. Артистка умерла 19 мая. О причинах кончины не сообщается.

Глебова родилась 28 июля 1956 года. Она была дочерью знаменитого актера Петра Глебова, народного артиста СССР, известного по роли Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон».

В 1978 году Елена окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу МХАТа. Позже она служила в МХАТе имени Горького. В 1995 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ. На театральной сцене она сыграла множество ярких ролей.

Широкому зрителю Глебова запомнилась по роли психолога Тамары Гинзбург в популярном сериале «Триггер», который выходил с 2018 года. Также актриса снималась в таких фильмах, как «Соль Земли», «Ипподром», «Россия молодая», «Ответный ход» и других. Всего в ее фильмографии более двух десятков работ.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы Ларисы Жуковской.