В Подмосковье прошел первый Международный форум по безопасности. В мероприятии приняли участие около 5 тыс. человек, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Форум проходил на площадках «Лайв Арены» и парка «Патриот» под эгидой Совета Безопасности РФ. Участниками мероприятия стали представители 140 стран.

В рамках форума обсудили формирование многополярного мира, противодействие неоколониализму и новые биологические угрозы. Также прошли международные встречи представителей по безопасности, круглые столы, конференции, выставки.

ГУРБ Подмосковья координировало работу всех региональных министерств и служб, привлеченных к мероприятию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием.