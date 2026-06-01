Тихая охота в центре города: шатурский парк выдал урожай грибов, которому позавидуют все лесники

Житель Шатуры обнаружил грибные места, не покидая пределов города. Прогуливаясь по парку имени Гагарина, мужчина собрал около двух десятков маслят — от крошечных до крепких взрослых экземпляров, пишет REGIONS .

Фотографией находки поделились в социальных сетях парков Шатуры. На снимке — аккуратно разложенные на пеньке грибы. Авторы публикации порадовались за удачливого посетителя и связали урожай с прошедшими дождями, намекнув на приближение настоящего лета.

Однако специалисты призывают не торопиться с кулинарными экспериментами. Официальная позиция Роспотребнадзора и медицинских центров однозначна: даже съедобные грибы, собранные в черте города, могут стать причиной серьезного отравления. Почва в парках насыщена тяжелыми металлами и реагентами, а воздух — выхлопными газами. Грибные шляпки, словно губки, впитывают весь этот коктейль. К тому же парки регулярно обрабатывают пестицидами против клещей и вредителей.

Находку из парка Гагарина лучше оставить в статусе фото-трофея. Для настоящей «тихой охоты» стоит отправиться в леса Мещерской низменности. Богатые урожаи маслят ждут собирателей около населенных пунктов Алексино-Шатур, Семеновская, деревни Власово, поселка Мишеронский, а также в районе Воймежный. Особой любовью грибников пользуются окрестности поселка Черусти, где на сотнях квадратных километров сосновых боров сложились идеальные условия для роста лесных даров.

