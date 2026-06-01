В Подмосковье за месяц промыли более 5,2 тыс. контейнерных площадок
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в мае 2026 года промыли более 5,2 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего площадок за указанный период было промыто в Коломне, Ленинском округе и Люберцах — 345, порядка 380 и около 320 соответственно.
В ходе работ удаляют загрязнения с покрытия площадки, ограждений, мусорных баков. После этого проводится дезинфекция.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.