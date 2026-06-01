Более 8 тыс. человек посетили театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в подмосковном Чехове. Мероприятие посетили более 8 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Местом проведения фестиваля стал музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово». В его рамках прошло более 30 мероприятий, в том числе творческие встречи с артистами. Свои постановки представили 25 театральных коллективов со всей России, а также из Белоруссии, Абхазии, Вьетнама, Сербии и Туркменистана.

«Мы продолжим создавать условия и инфраструктуру для его развития, при этом будем действовать исходя из особенностей музея-заповедника, соблюдая баланс. Чтобы Мелихово могло принимать как можно больше зрителей, сохраняя свой неповторимый антураж мемориального места», — отметил глава министерства Василий Кузнецов.

