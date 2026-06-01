Волочкова попробует найти мужа в телешоу

Телеканал «Пятница!» анонсировал новый сезон реалити-шоу «Свадьба вслепую»: имя участницы, которая будет искать любовь в проекте, вызвало немало шума. Ею стала 50-летняя российская артистка балета — Анастасия Волочкова, сообщает интернет-портал ТВ Mail.

Условия шоу традиционные: участница живет с потенциальным женихом под одной крышей неделю. В конце этого срока она должна принять решение — готова ли она выйти за него замуж по-настоящему или нет.

Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов, лично подобрал для Волочковой несколько кандидатов. Сама балерина призналась, что испытывала волнение перед церемонией знакомства. Премьера нового сезона состоится 11 июня в 19:00 мск. Выпуски будут выходить каждый четверг.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова во время выступления потеряла накладные волосы.