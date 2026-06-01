Изумрудный «монстр» из Белавинского леса: лесничие сняли на видео бесстрашную рептилию

Сотрудники Белавинского лесничества во время посадки молодых деревьев наткнулись на рептилию необычного кислотно-зеленого окраса, узнал REGIONS . Лесничие окрестили находку подмосковной «Годзиллой» и сняли ее на камеру.

Инцидент произошел в филиале «Мособллеса». Рептилия не испугалась людей и с любопытством наблюдала за рабочим процессом, чем немало удивила специалистов. Лесничие аккуратно взяли гостью на руки, сделали эффектные кадры, а затем отпустили обратно в траву.

Своими впечатлениями они поделились с иронией:

«Так пугает, когда идешь спокойно, а она как подорвется, как побежит, а ты вместе с ней в другую сторону уже бежишь. Сердце в пятки уходит, думаешь — вдруг змея».

Биолог Константин Сергеев объяснил, что речь идет не об отдельном виде. Герой фотосессии — самец прыткой ящерицы, который весной и в начале лета в период размножения приобретает насыщенный изумрудный окрас, чтобы привлекать самок. Настоящая крупная зеленая ящерица в Подмосковье практически не встречается, ее ареал — южные регионы.

Специалист подчеркнул: такие встречи — отличный знак для экологии. Ящерицы крайне чувствительны к загрязнению, и их обилие в Белавинском лесничестве говорит о благополучии местной экосистемы. К тому же прыткие ящерицы приносят лесу огромную пользу, уничтожая насекомых-вредителей и помогая сохранять молодые посадки здоровыми.

