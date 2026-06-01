Первый гравийный велосипедный заезд Gran Fondo Gravel Race прошел в Подмосковье

Первый гравийный заезд Gran Fondo Gravel Race прошел в подмосковном Одинцово. В мероприятии приняли участие более 350 велосипедистов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Заезд провели в Парке Малевича. Для взрослых участников организовали дистанцию «Гонка» на 80 км только для гравийных велосипедов и заезды на 80, 50 и 20 км. Юные спортсмены могли проехать дистанции 5, 10 и 15 км.

Результаты заездов представлены на официальной странице серии Gran Fondo Russia.

В Подмосковье в рамках нового сезона проекта проведут четыре старта. Следующие заезды пройдут в Волоколамске, Можайске и Рузе.

