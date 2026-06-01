СНТ «Пруды» газифицировали в Коломне по президентской программе

Дома жителей садового товарищества «Пруды» газифицировали в Коломне по президентской программе социальной газификации. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Работы на территории стартовали осенью 2025 года. Здесь построили газопровод протяженностью 2 км, а также установили и выполнили пусконаладку двух газорегуляторных пунктов.

В первый день июня в СНТ выполнили первый пуск в дом жителей. Первым газифицированным домом стало домовладение семьи Зайцевых, которая проживает в СНТ круглый год. В очереди на подключение еще 10 домов.

В Подмосковье специалисты предприятия газифицировали уже 12 СНТ. Работы продолжаются на 72 территориях.

