Зеленая, желтая, синяя: молодая мать раскрыла секрет, как не перепутать четырех близнецов дома

Медицинская сенсация в Северной столице. Из больницы домой отправились четыре абсолютно идентичные сестры, появившиеся на свет в результате редчайшей монохориальной беременности. Врачи два месяца боролись за жизнь младенцев, а городские власти уже выделили семье микроавтобус, няню и земельный участок.

Профессиональный подвиг 32 медиков и чудо природы

В Санкт-Петербурге 1 июня 2026 года, в Международный день защиты детей, состоялась уникальная торжественная выписка. Из стационара домой отправилась первая в истории современной России генетически идентичная четверня девочек. Семью петербуржцев — Юрия Филиппова и Марию Макаренко — с этим уникальным событием лично поздравил губернатор города Александр Беглов.

Малышки появились на свет еще 2 апреля 2026 года в роддоме № 17. С точки зрения фундаментальной медицины, данный случай является феноменальной редкостью: у матери диагностировали монохориальную тетраамниотическую четверню. Это означает, что все четыре эмбриона развились из одной-единственной яйцеклетки, питались от одной плаценты, но находились каждый в своем амниотическом мешочке. По статистике генетиков, вероятность зарождения такой беременности составляет всего 1 случай на 17 миллионов.

Чтобы роды прошли успешно, была сформирована мультидисциплинарная бригада из 32 высококлассных специалистов, представлявших три ведущих медучреждения города:

Роддом № 17;

Детскую городскую больницу № 1;

Мариинскую больницу.

Как пояснил главный врач роддома № 17 Антон Михайлов, операционная работала по жесточайшему регламенту: за здоровье и реанимацию каждого из четырех новорожденных персонально отвечала отдельная микрокоманда из трех профильных врачей.

От реанимации до полной победы: динамика веса младенцев

Поскольку четверня родилась преждевременно, девочкам требовался долгий и профессиональный неонатальный уход. При рождении показатели массы тела новорожденных были критическими, но стабильными для многоплодной беременности: от 1360 до 1640 граммов.

За два полных месяца непрерывного пребывания в палатах интенсивной терапии, отделении реанимации и на этапе патологии новорожденных врачи совершили настоящее чудо. Девочки полностью адаптировались, научились самостоятельно дышать, держать тепло и принимать пищу. К моменту выписки 1 июня каждая из четырех сестер совершила колоссальный скачок в физическом развитии, набрав массу тела практически до 3300 граммов.

Тайны многодетной мамы: режим секретности и цветные ниточки

Счастливая мама Мария Макаренко в эксклюзивном интервью журналистам телеканала 78.ru призналась, что путь к материнству был сопряжен с огромным психологическим напряжением. Из-за высоких рисков невынашивания супруги приняли решение держать беременность в строжайшем секрете от родственников и знакомых вплоть до конца весны. О том, что детей будет именно четверо, пара тоже узнала не сразу — на первых ультразвуковых скринингах врачи ошибочно диагностировали «всего лишь» тройню.

Долгое время родители даже боялись давать дочерям имена, опасаясь за их жизни. Но сегодня Аня, Соня, Василиса и Настя официально признаны абсолютно здоровыми.

Мария добавила, что из-за стопроцентной генетической идентичности визуально различить дочерей на данном этапе практически невозможно. Чтобы не путать новорожденных при кормлении и уходе, в семье ввели строгую систему цветовой маркировки с помощью разноцветных шелковых нитей на запястьях:

Анна (самая старшая, с круглыми щечками) — зеленая нить;

София — желтая нить;

Василиса — синяя нить;

Анастасия (самая младшая) — красная нить.

Комплексная поддержка от Смольного: автомобиль и личная няня

Учитывая уникальность случая и мгновенное обретение семьей статуса многодетной, администрация Санкт-Петербурга взяла пару под особый патронаж. Помимо стандартных федерального и регионального материнских капиталов, а также гарантированного бесплатного земельного участка под дачное строительство, город выделил семье беспрецедентные меры поддержки.

Прямо к выписке из роддома Александр Беглов вручил Юрию Филиппову ключи от нового вместительного автомобиля «Лада Ларгус», салон которого прямо на заводе укомплектовали четырьмя сертифицированными детскими автокреслами. Кроме того, за молодой семьей официально закрепили персонального социального куратора и профессиональную няню от органов соцзащиты, которая будет помогать Марии справляться с уходом за четырьмя идентичными петербурженками на безвозмездной основе.