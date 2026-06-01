Сын Децла признался, что живет за счет девушки, которая старше его на пять лет

Антоний Толмацкий, 20-летний сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), откровенно рассказал о своей жизни, пишет Леди.Mail. В эфире ток-шоу «Ты не поверишь!», молодой человек признался, что практически полностью живет за счет своей возлюбленной. Девушка старше его на пять лет.

Сама музыка, которой пытается заниматься Антоний, не приносит ему достаточного дохода. При этом он не хочет идти на обычную работу, так как считает, что его популярность не позволяет этого.

«Точнее, я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, и достаточно известный, чтобы не работать где-то в сервисе», — рассказал Толмацкий-младший.

В настоящее время музыкант вместе с возлюбленной живут у его бабушки. Девушка недавно подарила ему новый телефон и наушники. Антоний чувствует себя неловко от такой заботы, но благодарен. Он также признался, что не поддерживает связь с мамой и дедушкой. Парень учится на факультете журналистики МГУ, но из-за репетиций часто пропускает занятия.

Помимо финансовых трудностей, у Антония есть проблемы с психическим здоровьем. Из-за нервозности, агрессии и злости он вынужден посещать психиатра. Это создает дополнительную нагрузку на его и без того скудный бюджет.

Напомним, Антоний — единственный ребенок рэпера Децла и модели Юлии Киселевой. Он родился 17 июня 2005 года. Его отец скончался в 2019 году в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности.

