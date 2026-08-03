Ружье у Дома культуры: пьяный житель Омской области случайно застрелил приятеля
В Омской области ревнивец случайно застрелил приятеля возле сельского ДК
В селе Соляное Омской области конфликт на почве ревности закончился трагедией. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 48-летний местный житель попытался застрелить свою бывшую подругу, однако смертельное ранение получил его 32-летний приятель, пытавшийся предотвратить трагедию. Об этом сообщает РИА Новости.
Детали происшествия и ход расследования
- Обстоятельства преступления: Инцидент произошел в ночь на 3 августа возле местного Дома культуры во время танцев. Спровоцированный ревностью мужчина съездил домой за охотничьим ружьем и вернулся на место на мотоцикле вместе со своим другом.
- Смертельный выстрел: Злоумышленник наставил оружие на девушку, и та попыталась убежать. В этот момент между стрелявшим и девушкой встал его 32-летний приятель, принимая удар на себя. Полученное ранение оказалось смертельным.
- Правовые последствия: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.